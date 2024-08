Jogador francês cutuca Argentina após vitória na Olimpíada

Meio-campista Enzo Millot exaltou diversidade do país europeu

Em jogo que ganhou forte contornto de rivalidade nos últimos anos, a França bateu a Argentina, por 1 a 0, e avançou para a semifinal no futebol masculino da Olimpíada de Paris. Assim, o lado vencedor não perdeu a oportunidade de rebater as manifestações racistas promovida por Enzo Fernández e potencializada pela torcida do River Plate.

Presente na confusão entre os atletas após o apito final, o meio-campista Enzo Millot foi as redes sociais e fez uma postagem de relação direta com as insinuações ofensivas dos argentinos: