Olimpíadas: TV argentina anuncia jogo contra a França com música racista

Durante a comemoração do título do torneio continental, os jogadores argentinos entoaram um cântico racista contra os franceses.

Um trecho da chamada veiculada pelo ‘Canal 9’ exibe torcedores cantando a música racista e xenofóbica registrada por Enzo Fernández em uma live dentro do ônibus da delegação argentina há duas semanas.

O episódio teve grande repercussão. Como resultado, representes do governo do país sul-americano tiveram que pedir desculpas aos franceses.

Enzo, inclusive, acabou voltando ao olho do furacão por causa de uma homenagem feita pelo River Plate, seu ex-clube. No Monumental de Nuñez, o jogador do Chelsea recebeu o cântico racista da arquibancada. O jogador do Chelsea, contudo, vem tentando melhorar sua imagem com pedidos de desculpas.