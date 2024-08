Com ouro olímpico, Djokovic alcança Golden Slam; entenda o feito

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

A vitória do tenista sérvio Novak Djokovic sobre o espanhol Carlos Alcaraz na disputa do ouro olímpico em Paris 2024 colocou o campeão numa prateleira histórica no esporte ao conquistar o Golden Slam.

Apenas cinco tenistas na história conseguiram tal feito, que é vencer os quatro Grand Slams (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open), a Copa Davis, o ATP Finals e as Olimpíadas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dentro desse seleto grupo estão duas mulheres - Serena Williams e Steffi Graf - e agora três homens - Andre Agassi, Rafael Nadal e Novak Djokovic.