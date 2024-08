Vitória Rosa e Ana Carolina param nas eliminatórias dos 100 metros rasos

As brasileiras participaram dos 100 metros rasos feminino nesta sexta-feira e não conseguiram ficar no top-3 de suas baterias e se despediram da competição

Vitória Rosa e Ana Carolina Azevedo pararam nas eliminatórias do atletismo nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. As brasileiras participaram dos 100 metros rasos feminino nesta sexta-feira e não conseguiram ficar no top-3 de suas baterias e se despediram da competição.

Vitória Rosa esteve presente na quarta bateria dos 100 metros rasos, ao lado de mais oito atletas. Por lá, ele largou mal e ficou para trás logo nos primeiros metros. Sem conseguir se recuperar na prova, a brasileira ficou em 8º lugar com o tempo de 12s02. Praticamente um segundo atrás do recorde pessoal de Vitória.