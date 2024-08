Brasil vence Japão no basquete e seca rivais para avançar de fase

Brasil aguarda outros resultados para saber se avançará ou não Crédito: Gaspar Nóbrega/COB

A Seleção Brasileira masculina de basquete venceu o Japão nesta sexta-feira, por 102 a 84, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O cestinha da partida foi o brasileiro Bruno Caboclo, com 33 pontos. Com o resultado, o Brasil depende do resultado de outros grupos para se classificar às quartas de final. Isso porque o torneio olímpico de basquete consiste em três grupos com quatro seleções cada. Os dois primeiros colocados de cada chave e os dois melhores terceiros avançam para as quartas de final. O Brasil encerrou sua participação no Grupo B com quatro pontos conquistados. O Japão, por sua vez, ficou em último, com três pontos.