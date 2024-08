Com duas vitórias seguidas, Beatriz Souza se classifica para as semifinais do Judô

Beatriz volta ao tatame para lutar contra a francesa Romane Dicko, com quem já teve uma derrota nas finais do Mundial de judô de 2022

Beatriz Souza, atleta de 26 anos, estreante nas olimpíadas, vence a sul-coreana Kim Ha-yun, medalhista de bronze no Mundial de 2024, nesta sexta-feira, 2, e carimbou a vaga as semifinais do judô feminino na categoria de + 78kg dos Jogos Olímpicos de Paris.

ACOMPANHE atualizações das Olimpíadas 2024 no canal de Esportes do O POVO no WhatsApp

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Bia sofreu no início da luta. Ela e a sul-coreana chegaram a ficar penduradas por dois shidos (punições), mas a asiática era mais agressiva no combate. Já no golden score, a brasileira tentou aplicar um waza-ari na adversária, que contragolpeou. O juíz chegou a dar vitória a Kim, mas, após revisão no vídeo, reverteu a decisão.