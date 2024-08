Ouro de Bia Souza faz Brasil subir 11 posições no quadro de medalhas

A brasileira Beatriz Souza comemora após vencer a israelense Raz Hershko na disputa pela medalha de ouro do judô feminino +78kg nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, na Arena Champ-de-Mars, em Paris, no dia 2 de agosto de 2024 Crédito: Jack GUEZ / AFP

Pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o hino nacional tocou, graças ao título de Beatriz Souza no judô feminino +78 kg. O ouro da judoca foi a sétima medalha brasileira nesta edição e fez com que o Time Brasil subisse 11 colocações no ranking de medalhas. Na quinta-feira, 1º de agosto, o Brasil estava apenas na 30ª colocação, com 3 pratas e 3 bronzes. Agora, é o 19º e retoma de Argentina e da Guatemala a liderança entre países latino-americanos.