Beatriz Souza vence francesa líder do ranking mundial e lutará pelo ouro em Paris

Beatriz Souza já tem a medalha de prata garantida, mas vai lutar pelo ouro nos Jogos Olímpicos de Paris. Nesta sexta-feira, a brasileira despachou a francesa Romane Dicko, atual líder do ranking mundial, e avançou à grande final da categoria acima de 78 kg no judô.

Bia já começou o combate recebendo um shido, mas passou a tomar iniciativa e forçou a punição para a dona da casa, que contava com torcida maciça das arquibancadas na Arena Campo de Marte. Já no golden score, a judoca aplicou um lindo golpe sobre a adversária e venceu com um ippon.

Na decisão, que será disputada ainda nesta sexta, a brasileira enfrentará a israelense Raz Hershko. Ainda que perca a luta, a atleta levará a prata.