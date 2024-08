Rebeca Andrade, o salto da ginástica brasileira

Rebeca Andrade teve que saltar muito alto para alcançar a elite e, uma vez no topo, não para de derrubar portas. Depois de fazer história em Tóquio, a brasileira se consolidou em Paris como a grande adversária de Simone Biles, que a considera sua rival mais temida.

Com ouro no salto e prata no individual geral, Rebeca se tornou em Tóquio-2020 a primeira brasileira a subir ao pódio olímpico na ginástica feminina e uma das protagonistas daqueles Jogos atípicos.

A jovem paulista deu naquela ocasião um passo à frente diante de Biles, que estava fragilizada pelos 'twisties', fenômeno que faz com que as ginastas percam o senso de direção no ar, e que a obrigou a desistir da maioria das provas.