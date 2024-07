Ana Sátila vai à final da categoria C1 na canoagem slalom dos Jogos de Paris

A disputa por medalhas acontece ainda nesta quarta-feira, com as 12 melhores da semifinal, a partir das 12h25.

Ana completou o percurso em 109.88 segundos, com duas penalidades. A mais rápida foi a tcheca Gabriela Satkova (105.55 segundos), seguida pela australiana Jessica Fox (106.08), ouro no último domingo na categoria K1 (caiaque individual).

A brasileira quase conseguiu uma medalha na final do caiaque (K1), quando ficou na quarta posição com um tempo de 100.69s, bem próximo da medalha de bronze, que ficou com a inglesa Kimberley Woods (98.94s).

Ana Sátila também disputará o K1 Cross e tem classificatória marcada para a próxima sexta-feira, 2. A disputa será às 11h40.