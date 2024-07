Rafael Macedo vence coreano e disputará o bronze no judô

O judoca brasileiro Rafael Macedo venceu a primeira luta da repescagem na categoria até 90kg e segue vivo na disputa pela medalha de bronze. O judoca avançou ao vencer o sul-coreano Juyeop Han com um wazari seguido de ippon no tempo regulamentar do duelo.



Agora, Rafael Macedo enfrentará o francês Maxime-Gael Ngayap Gambou, um dos favoritos ao ouro que caiu na semifinal diante do japonês Sanshiro Murao. Adversário de Rafael, o anfitrião chega como favorito para o confronto contra o brasileiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Campanha de Rafael Macedo

Único representante brasileiro no judô no quinto dia de disputas, Rafael Macedo iniciou bem os confrontos em sua chave. Na primeira luta do dia, o brasileiro venceu o holandês Noel Van T End ao forçar punições. Na segunda luta, Macedo se classificou no golden score ao vencer por wazari o romeno Alex Cret.