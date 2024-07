Jogos das Olimpíadas 2024 ao vivo hoje, 31: onde assistir e programação

Olimpíadas 2024 tiveram inicio no dia 24 de julho e serão encerrados no dia 11 de agosto; confira programação dos Jogos hoje, 31, e onde assistir ao vivo

Os jogos Olímpicos de Paris vão ser transmitidos no site oficial das Olimpíadas , Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e Cazé TV (YouTube, Twitch e Amazon Prime Vídeo, para assinantes).

Os Jogos Olímpicos de Paris, capital da França, tiveram o início oficial no dia 26 de julho e serão finalizados no dia 11 de agosto. Confira a seguir a programação dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 de hoje, quarta, 31 de julho (31/07).

O futebol nas Olimpíadas começou no dia 24 de julho, quarta-feira, com partidas das seleções masculinas. O Brasil, que ficou com o ouro nas duas últimas edições (Rio 2016 e Tóquio 2020), não se classificou para a disputa deste ano . A final acontecerá no dia 9 de agosto.

*Se a qualidade da água ainda for considerada insuficiente, as provas podem novamente serem adiadas

No dia 25, o time feminino estreou contra a Nigéria, pelo grupo C e levou a vitória. A Seleção enfrentou o Japão nesse domingo, 28, e foi derrotado por 2 a 1. Por fim, a Espanha será a última rival das brasileiras na fase de grupos, no dia 31, às 12 horas (de Brasília).



A final do futebol feminino acontecerá no dia 10 de agosto, um sábado. Historicamente, os dois melhores resultados da seleção brasileira feminina foram as pratas em Atenas 2004 e Pequim 2008.



Brasil nos Jogos das Olimpíadas 2024: calendário do vôlei



A estreia do vôlei em Paris 2024 foi nesse sábado, 27 de julho, em uma partida entre Brasil e Itália (vôlei masculino), quando a seleção brasileira foi derrotada. Conforme o calendário olímpico, a final masculina está prevista para ocorrer em 10 de agosto, no sábado, às 8h da manhã no horário de Brasília.

A final feminina ocorre no dia seguinte, 11 de agosto, domingo, também às 8h da manhã no horário de Brasília. O time feminino do Brasil estrou na segunda, 29, contra o Quênia com uma vitória por 3 à 0.



Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024: calendário do basquete



O basquete masculino em Paris 2024 começou no sábado, 27, às 6 horas (de Brasília). O Brasil perdeu para a França no Grupo B e, no segundo jogo, contra a Alemanha, a seleção não empolgou e perdeu novamente.

O basquete feminino nos Jogos Olímpicos de 2024 teve início no dia 28 de julho, e o time brasileiro não se classificou.