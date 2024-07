Beatriz Tavares e Lucas Verthein vão às finais no remo, mas não têm chances de medalha

Após terem recebido o quarto lugar nas baterias de skiff simples do remo nas quartas de final, na terça-feira, 30, os brasileiros Beatriz Tavares e Lucas Verthein foram eliminados da disputa de medalhas nas Olimpíadas de Paris 2024. Para continuar no pódio, era necessário ficar pelo menos entre os três mais bem classificados.

No entanto, os dois vão à final no sábado, 3, pela para disputar a 13ª colocação no single skiff do remo, após Beatriz conquistar o terceiro lugar e Lucas vencer a bateria dele na semifinal tipo C/D nesta quarta-feira, 31.



O brasileiro venceu a primeira semifinal tipo C/D, com o tempo de 6min55s07, com quase dois segundos de vantagem para o adversário mais próximo a ele. Verthein teve liderança dos adversários nas três marcações parciais de tempo da competição (500m, 1.000m e 1.500m). Aos 26 anos, esta é a sua segunda Olimpíada, e, em Tóquio, conquistou a 12ª posição.