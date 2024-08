Brasileiro que criticou kit olímpico faz vaquinha para comprar sapatilhas

"Vocês não têm ideia do quanto foi brochante receber o material da seleção. Sempre achei que, na Olimpíada, receberíamos uma mala de materiais, com tênis, roupas e sapatilhas, mas parece que não é bem assim para nós", escreveu Ferreira, em seu perfil na rede social X (antigo Twitter).

Viralizou uma postagem de Balotelli sobre os materiais esportivos. O atleta do decatlo afirmou não ter recebido um material adequado à quantidade de provas que disputa, além de ter que bancar sete pares de sapatilhas do próprio bolso.

Em seguida do desabafo, o atleta afirmou que o COB enviou o material completo. Na prova do decatlo, Balotelli usa sete tipos de sapatilhas diferentes. Serão disputadas quatro provas de corrida, três de salto, dois lançamentos e um arremesso.

De acordo com uma publicação sobre o tema feita pelo COB, os uniformes de treino e competição são de responsabilidade dos patrocinadores de cada confederação, com exceção do boxe, remo, levantamento de peso, tiro com arco, pentatlo moderno e canoagem.

No caso da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), ao qual o decatlo está vinculado, o material é fornecido pela empresa alemã Puma.

Além de Balotelli, outra participante do atletismo, Izabela da Silva, teve problemas envolvendo os uniformes para Paris. Ao buscar o seu material em um shopping center indicado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), ela não recebeu peças femininas porque a Puma, fornecedora de material esportivo da entidade, não tinha nada do seu tamanho.