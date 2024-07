Veja como comprar os uniformes que o Brasil usará em Paris

Conjuntos da delegação do Time Brasil para os Jogos Olímpicos de Paris são alvos de críticas; veja quanto custam as peças

Assim, com o impacto negativo das opiniões dos brasileiros na internet, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Paulo Wanderlei, se manifestou. O dirigente declarou que não se tratava de um evento de moda internacional, no caso a “Paris Fashion Week”.

A Olimpíada de Paris já causou repercussão na internet antes mesmo da sua abertura oficial. Afinal, os uniformes do Time Brasil se tornaram alvo de críticas do público. Principalmente pela qualidade das peças que os atletas vão usar na abertura e durante a disputa do torneio. A grife responsável pela produção das vestimentas é a Riachuelo.

Os uniformes estão disponíveis no site da Riachuelo. A jaqueta jeans, por exemplo, que é unissex, custa R$ 599,90. Tem o nome do Brasil nas costas e tem três alternativas de desenho. No caso, arara, onça ou tucano.

Confira o valor do uniforme do Brasil na cerimônia de abertura

Jaqueta Jeans Unissex: R$ 599,90

Blusa de Moletom Feminina COB com Capuz: R$299,90

Camiseta Feminina COB Amarela: R$ 69,90

Camiseta Feminina COB Listrada Amarela: R$ 79,90

Camiseta Feminina COB Listrada Azul: R$ 79,90

Calça de Moletom Feminina COB Jogger Azul: R$ 159,90

Blusa de Moletom Masculina COB com Capuz: R$ 299,90

Camiseta Masculina COB Amarela: R$ 79,90

Camiseta Masculina COB Listrada Amarela: R$ 99,90

Camiseta Masculina COB Listrada Azul: R$ 99,90

Chinelo Havaianas: R$ 59,90

Calça de Moletom Infantojuvenil COB azul: R$ 159,90

Bolsa Crossbody Brasil COB Verde: R$ 119,90

Atletas fazem reclamações de uniformes para disputa da Olimpíada

Atletas das mais diversas modalidades se queixaram dos uniformes cedidos. Desse modo, um dos relatos que mais tiveram repercussão foi o de Fernando Ferreira, conhecido como Balotelli, que disputará o decatlo na Olimpíada. Ele expôs indignação com a mochila que recebeu da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e da fornecedora de material esportivo, a Puma.

“Vocês não têm ideia do quanto foi broxante receber o material da Seleção. Sempre achei que nas Olimpíadas receberíamos uma mala de materiais com tênis, roupas e sapatilhas, mas parece que não é bem assim para nós. Estou indo para os jogos olímpicos sem patrocínio de marca esportiva, ou seja, vou investir do meu dinheiro para comprar as sapatilhas, sei que vai me ajudar muito. Recebi como material: uma regata, um macaquito, um short balãozinho. Assim que acabarem as provas do primeiro dia, irei voltar para vila e lavar logo meu material, ou competir com sujo”, detalhou em sua conta no X, o antigo Twitter.