Handebol ao vivo nas Olimpíadas 2024: onde assistir e programação

O handebol terá as finais nas Olimpíadas de Paris 2024 em 10 de agosto para as mulheres e 11 de agosto para os homens; confira programação e onde assistir ao vivo

Em Paris 2024 , os jogos iniciaram antes mesmo da abertura, no dia 25 de julho. Com 12 equipes femininas e 12 equipes masculinas, as finais estão programadas para acontecer nos dias 10 de agosto (feminina) e 11 de agosto (masculina).

Mesmo com as seleções masculina e feminina disputando a modalidade, respectivamente, desde 1992 e 2000, o Brasil ainda não conseguiu sequer chegar ao pódio da competição.

No lado masculino, a França ganhou três das últimas quatro medalhas de ouro olímpicas, com Dinamarca e Espanha entre as outras nações que estão constantemente na disputa. A França também é a atual campeã feminina , embora um trio de países escandinavos – Dinamarca, Noruega e Suécia – tenha sido historicamente as potências dominantes do esporte.

Os países europeus dominam esse esporte em ambos os gêneros, sendo somente a China e a Coreia do Sul os únicos países não europeus que já ganharam uma medalha olímpica no esporte.

O País aposta todas as fichas para chegar o mais longe possível em 2024 com o elenco feminino, visto que o masculino não se classificou.

A melhor classificação brasileira foi em casa, no Rio 2016, quando a equipe feminina conseguiu chegar até as quartas de final, ficando com a quinta colocação. Já os homens, no Rio 2016, também estacionaram nas quartas e ficaram com a sétima colocação.

Programação do Handebol nas Olimpíadas 2024: onde assistir ao vivo?



O público terá quatro opções para assistir ao handebol nos jogos olímpicos de Paris. Durante os oito dias de torneio, as partidas serão transmitidas pelo site Olympics.com (com restrições), TV Globo, no canal fechado Sportv, e na Cazé TV, disponível no YouTube e na Twitch.

Site : Olympics.com (com restrições)

: Olympics.com (com restrições) TV aberta : TV Globo

: TV Globo TV por assinatura : Sportv

: Sportv YouTube e Twitch: Cazé TV

Confira a programação completa dos jogos de handebol masculino nas Olimpíadas

31 de julho, quarta-feira



4h - Noruega x Hungria - Grupo B



6h - Croácia x Alemanha - Grupo A



9h - Espanha x Japão - Grupo A



11h - Eslovênia x Suécia - Grupo A



14h - França x Egito - Grupo B



16h - Dinamarca x Argentina - Grupo B



02 de agosto, sexta-feira



4h - Hungria x Dinamarca - Grupo B



6h - Argentina x França - Grupo B



9h - Croácia x Suécia - Grupo A



11h - Alemanha x Espanha - Grupo A



14h - Japão x Eslovênia - Grupo A



16h - Noruega x Egito - Grupo B



