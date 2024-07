Karatê está fora das Olimpíadas 2024: entenda exclusão do esporte

O karatê foi disputado nas Olimpíadas pela primeira vez na edição de Tóquio, no Japão, ao lado da escalada esportiva, do skate e do surfe. Mas, entre o quarteto, apenas a arte marcial não foi incluída na lista de modalidades nos Jogos de Paris 2024.

Em sua estreia na competição, o esporte foi apresentado em duas divisões, Kata e Kumite, com 80 atletas competindo no total e uma divisão entre as categorias masculina e feminina. As disputas aconteciam no Nippon Budokan, espaço consagrado entre praticantes e entusiastas de artes marciais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Karatê está fora das Olimpíadas 2024: público jovem

Seguindo a sua primeira e última participação no cenário olímpico, o karatê não marcará presença nos Jogos de Paris, em 2024, ou nos de Los Angeles, em 2028. De acordo com a Reuters, rejeições anteriores do esporte já haviam acontecido por sua suposta falta de capacidade em atrair o público jovem.