Djokovic X Nadal nas Olimpíadas: onde assistir ao vivo

Este é o 60º encontro entre eles, no qual Djokovic lidera por 30 a 29 no confronto direto. Este também será o segundo jogo de cada um dos tenistas na competição, que seguem invictos em Paris até agora.

Djokovic X Nadal: qual horário e onde assistir

A disputa de hoje entre Djokovic e Nadal começa nesta segunda, 29, às 8h30min no horário de Brasília.

O público terá quatro opções para assistir ao tênis nos jogos olímpicos de Paris. Durante os nove dias de torneio, as partidas serão transmitidas pelo site Olympics.com (com restrições), TV Globo, no canal fechado Sportv, e na Cazé TV, disponível no YouTube e na Twitch.