Enquanto isso em Paris: Brasil tem dia histórico com três medalhas e derrotas no handebol e futebol

Judô: as primeiras medalhas

O judoca Willian Lima perdeu a final da categoria de até 66kg do judô, mas conquistou a medalha de prata, a primeira conquista do país, que viria a ser somada ao bronze de Pimentinha na mesma modalidade e ao de Rayssa Leal no skate em 20 minutos.

O atleta de 24 anos perdeu para o atual campeão olímpico, o japonês Hifumi Abeaguarda. Antes disso, passou por outros quatro adversários.

Por sua vez, Fernanda Pimenta conseguiu a vitória no terceiro lugar contra a italiana Odette Giuffrida, atual campeã mundial. Antes disso, precisou ganhar na repescagem para a alemã Mascha Ballhaus.

Voo de bronze da Fadinha no skate street A maranhense Rayssa Leal conquistou a medalha de bronze no skate street e se tornou a multimedalhista olímpica mais jovem da história. Atrás apenas da dupla japonesa, a Fadinha chegou a bater o recorde da modalidade duas vezes, mas foi superada no final. Sua primeira conquista olímpica foi a prata em Tóquio 2021. Ao fim da competição que lhe deu o bronze, Rayssa comentou o que mudou entre os dois torneios.

"Nunca teve tanta pressão assim em cima de mim. Eu faço bastante terapia para entender tudo isso. Tudo aconteceu muito rápido para mim e isso me ajudou a entender como me sinto", destacou.

O bronze, conquistado na tarde deste domingo, 28, veio em uma final emocionante, na qual a maranhense garantiu seu lugar no pódio com uma manobra decisiva em sua última apresentação, alcançando uma pontuação total de 253.37. Domínio brasileiro na areia O Time Brasil segue dominante no vôlei de praia. Dessa vez, tanto a dupla Arthur e Evandro no masculino, como a dupla Ana e Duda no feminino, venceram seus adversários por 2 a 0. Com isso, se juntam às outras duplas do Brasil: George e André, e Carol e Bárbara, que também venceram seus primeiros jogos por 2 sets a 0. Derrotas no futebol e handebol Depois de estrear com o pé direito em ambas as modalidades, o Brasil foi derrotado no futebol e no handebol feminino neste domingo.

Com a bola no pé, enfrentou uma derrota amarga para o Japão por 2 a 1 no estádio Parque dos Príncipes. O jogo, que parecia sob controle da seleção brasileira até os acréscimos, terminou em virada japonesa com dois gols nos minutos finais. O Brasil abriu o placar no segundo tempo com Jheniffer, que deu esperanças de uma vitória que parecia iminente. No entanto, o cenário mudou drasticamente nos minutos finais. Já com a bola nas mãos, um roteiro parecido: a seleção brasileira de handebol feminino foi derrotada de virada pela Hungria por 25 a 24. Brilho na ginástica Foram realizadas as classificatórias para as finais da ginástica artística feminina, na Bercy Arena. Na disputa, o Brasil conseguiu carimbar a vaga em cinco finais.