Kelvin Hoefler: quem é o brasileiro que disputa medalha no skate

Medalhista de prata em Tóquio 2020, Kevin Hoefler é o único atleta brasileiro classificado para a final do skate street, que acontece nesta segunda-feira, 29. Na disputa da modalidade masculina, atingiu pontuação de 265.24 e entrou para a lista de finalistas em 6º lugar.

O skatista disputa agora a sua segunda medalha olímpica, com chances de conquistar uma vaga no pódio para o Brasil na final do skate street masculino em Paris 2024, que acontece hoje a partir das 12 horas, no horário de Brasília.

Kevin Hoefler: trajetória no skate street

Nascido e criado no Guarujá, em São Paulo, Kelvin iniciou cedo sua trajetória no esporte e já em 2015, colecionava títulos em campeonatos de skate pela Europa e Estados Unidos, onde morou por alguns anos e se consolidou como uma autoridade na modalidade.