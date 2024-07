Hugo Calderano estreia com vitória e confirma favoritismo no tênis de mesa

Sexto colocado no ranking mundial, o brasileiro Hugo Caldeirano confirmou seu favoritismo e bateu o cubano Andy Pereira por 4 sets a 0 em sua estreia nas Olimpíadas de Paris 2024. O duelo aconteceu na tarde deste domingo, 28.

Mesmo com o placar final elástico, o início não foi fácil para o brasileiro, que viu o Andy começar dando muito trabalho nos dois primeiros rounds, chegando a abrir 5 a 1 no segundo. Contudo, Calderano manteve a tranquilidade e teve maior facilidade no final do jogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Seu próximo compromisso sairá do duelo entre o espanhol Alvaro Robles e o austríaco Daniel Habesohn, que se enfrentam nesta segunda-feira.