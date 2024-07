Brasil ganha do Marrocos no vôlei de praia masculino nas Olimpíadas 2024

A dupla ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/10

A dupla de vôlei de praia formada por André e George ganhou dos marroquinos Abicha e Elgraoui neste sábado, 27, por 2 sets a 0. As parciais foram de 21/18 e 21/10.

Agora, o próximo compromisso da dupla brasileira são os cubanos Diaz e Alayo e os norte-americanos Partain e Benesh.

Além disso, os outros representantes do País na categoria são Evandro e Arthur, que estão no Grupo E. Eles jogam na manhã deste domingo, 28, com os campeões mundiais em 2023 Perusic e Schweiner, da República Checa.