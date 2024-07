Brasil é eliminado da disputa de tênis de mesa nas Olimpíadas de Paris

O time formado por Bruna Takahashi e Vitor Ishiy não conseguiu derrotar a dupla espanhola, com Maria Xiao e Álvaro Robles, que ganhou de 4 sets a 2

O Brasil foi eliminado neste sábado, 27, das oitavas de final do tênis de mesa, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O time formado por Bruna Takahashi e Vitor Ishiy não conseguiu derrotar a dupla espanhola, com Maria Xiao e Álvaro Robles, que ganhou de 4 sets a 2. As parciais foram de 9/11, 11/7, 11/7, 8/11, 5/11 e 8/11.

A equipe espanhola começou a partida em vantagem, com vitória no primeiro set, porém, Bruna e Vitor conseguiram encaixar o saque e vencer dois sets consecutivos. A arrancada, no entanto, não foi suficiente, visto que Maria Xiao e Álvaro Robles ganharam os três seguintes.