Após derrota, Darlan diz apoio das arquibancadas será diferencial para o Brasil

Oposto da seleção de vôlei afirma que a torcida brasileira "vem em peso" durante as partidas

O Brasil enfrentou a Itália na manhã deste sábado, 27, e foi derrotado por 3 sets a 1. A equipe de Bernardinho teve oportunidades de vencer os dois primeiros sets, mas falhou nos momentos decisivos, com imprecisões no acerto de bola entre o levantador Bruninho e os atacantes, além da superioridade italiana nos bloqueios.

"Entrei no jogo bem tranquilo, sempre jogamos contra esses times, então é só mais um jogo, vamos dizer assim. Este é um campeonato que não podemos errar e erramos nesse jogo. Mas estou bem tranquilo, o grupo (de jogadores) ajuda bastante para que todo mundo fique à vontade," disse Darlan, demonstrando confiança apesar da derrota inicial.

Darlan refletiu sobre a atmosfera do jogo e a sensação de ter o apoio da torcida brasileira, mesmo longe de casa. "Foi uma experiência incrível, até porque tem brasileiro em todo o canto. É como se estivesse no Brasil e isso ajuda bastante. Estamos um pouco atrás, mas a torcida vem em peso e acho que isso vai ajudar bastante", confirma.

A seleção brasileira retorna à quadra na quarta-feira, 31, às 4 horas (horário de Brasília), para enfrentar a Polônia. O Brasil está no Grupo B, que também inclui o Egito, considerado o adversário mais fraco e que será o último oponente do Brasil nesta fase.

O formato do torneio prevê que os dois primeiros colocados de cada uma das três chaves avancem diretamente para as quartas de final, juntamente com os dois melhores terceiros colocados.