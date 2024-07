Chuva em Paris adia competição olímpica de skate street para segunda, 29

Com os brasileiros Felipe Gustavo, Giovanni Vianna e Kelvin Hoefler sendo alguns dos programados para a disputa, o skate street masculino deveria começar às 12h (horário local, 7h de Brasília) na Praça da Concórdia com a rodada preliminar, seguida pela final às 17h00 (12h00).

Durante a cerimônia de abertura, ocorrida na sexta-feira, 26, também foi registrada uma intensa chuva em alguns momentos.

Por muito tempo dominado pelos Estados Unidos, onde nasceu o criador do street moderno, Rodney Mullen, as competições de skate street se popularizaram internacionalmente nos últimos anos, com skatistas muito jovens de várias partes do mundo.

Com informações de AFP