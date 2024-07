Nadal-Alcaraz: uma dupla mágica mas sem rodagem e com dúvidas em Paris

Um 'mestre' que vem adiando sua aposentadoria e um sucessor que não esconde a fome de glória: Rafael Nadal e Carlos Alcaraz formam uma dupla estelar em Paris, mas com pouco treino conjunto e dúvidas sobre o físico do maiorquino na preparação para o tênis olímpico que promete batalhas memoráveis.

Com 22 títulos de Grand Slam e na reta final da carreira, Nadal é o 'professor' que proporciona a sabedoria que os anos trazem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao seu lado, Alcaraz tem um repertório de tênis digno do seu antecessor mas recarregado com a energia dos 21 anos, aos quais chega com 4 títulos de Grand Slams.