Técnico da Argentina afirma que pertences de Almada foram roubados durante treino nas Olimpíadas

Nesta quarta-feira, após derrota da seleção argentina para Marrocos na partida de estreia do futebol masculino nas Olimpíadas, o ex-jogador e agora técnico Javier Mascherano alegou, em entrevista, que os pertences de Thiago Almada, meio-campista da Albiceleste, foram roubados durante o treino da última terça-feira, que antecedeu o duelo.

"Olha, ontem, entraram no treinamento e nos roubaram. Nos Jogos Olímpicos. Faltava um relógio, anéis, tudo, do Thiago Almada. Não queríamos falar nada depois do treino, mas acho que não adianta. Obviamente, também não queremos que esse tipo de coisa aconteça. Mas também não devemos ser enganados como aconteceu hoje", afirmou.

O técnico ainda finalizou a entrevista com uma crítica à segurança da partida: "Nossa posição era não jogar mais, porque atiraram um milhão de coisas em nós (...) Nunca me aconteceu como jogador que, em um jogo deste nível, a segurança falhe sete vezes", completou Mascherano.