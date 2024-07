Com grande atuação de Gabi Moreschi, handebol feminino estreia com vitória nas Olimpíadas

A seleção europeia ainda abriu o placar e saiu na frente do Time Brasil, mas não ficou muito tempo na liderança

A seleção brasileira de handebol feminino estreou com o pé direito nas Olimpíadas de Paris após vencer a Espanha por 29 a 18. Com uma grande atuação de Gabi Moreschi no gol, o Brasil conseguiu um triunfo importante e fundamental para alcançar o objetivo de avançar de fase em um grupo que ainda tem Hungria, Países Baixos, França e Angola.

A seleção europeia ainda saiu na frente do Time Brasil, abrindo o placar, mas não ficaram muito tempo a frente e viu as brasileiras abrirem vantagem e terminar o primeiro tempo com cinco pontos de vantagem.



Com eficiência na pontaria – mais de 50%, fazendo 29 gols em 44 arremessos – e uma defesa bem postada, o Brasil passou certa tranquilidade na vitória sobre as espanholas, que até tentaram alcançar o placar diminuindo a vantagem, mas sem sucesso.