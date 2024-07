Judô: o que é golden score e quais as punições nas Olimpíadas

Saiba o que significa golden score e entenda como funcionam as principais punições do judô, que tiraram o brasileiro Rafael Macedo da disputa pelo bronze

Com o maior número de medalhas da história dos jogos olímpicos, o judô é uma das paixões brasileiras no universo do esporte. Por ser muito valorizada no Brasil, frequentemente surgem dúvidas a respeito das regras e termos envolvendo a prática da modalidade.

Golden score, shidô e hansoke-make, são apenas alguns dos termos comentados durante as transmissões esportivas, despertando a curiosidade de quem acompanha os jogos. Saiba o que significa cada uma delas, expressões envolvidas na eliminação do judoca Rafael Macedo, nesta quarta-feira, 31.

O que é golden score no judô?

Para entender o que significa o termo é preciso saber como funciona a dinâmica da disputa. No judô, o adversário tem um tempo determinado para imobilizar o oponente e vencer a luta.