Skatista Gabi Mazetto se emociona ao chegar a Paris após adiar sonho olímpico para ser mãe

Após adiar o sonho olímpico em Tóquio, em 2021, para ser mãe, a skatista Gabi Mazetto, que compete no street, se emocionou ao desembarcar em Paris para a disputa dos Jogos. No torneio no Japão, na estreia da modalidade, a paulista de 26 anos engravidou e precisou dar adeus às seletivas.

"Como eu sempre disse, era um sonho de criança. Tóquio foi difícil, porque era uma mistura de emoções, porque eu tinha acabado de ter a minha filha e sentia que eu tinha oportunidade de estar lá, eu tinha potencial. E agora estou realizando esse sonho, porque eu fiz por onde e essa vaga é minha", disse Gabi.

A skatista brasileira faz a sua estreia na modalidade no próximo domingo (28).