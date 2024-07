Apagão cibernético atrasou entrega de credenciais e uniformes, diz Comitê Olímpico

Ainda segundo o pronunciamento oficial, a organização do evento afirmou que o “sistema de bilheteria da Paris 2024 não foram afetados. As operações de preparação dos locais continuam normalmente e os horários de trabalho não estão em risco”.

O comitê organizador das Olimpíadas de Paris afirmou nesta sexta-feira, 19, que o apagão cibernético que afetou computadores que usam o sistema da Microsoft no mundo todo também atingiu a organização dos Jogos Olímpicos. Em nota, o comitê ressaltou que “os impactos são limitados e dizem respeito, em particular, à entrega de uniformes e credenciais”.

O apagão, no entanto, afetou a logística de algumas delegações que iriam viajar rumo a Paris. O comitê garantiu que as equipes da organização continuarão presentes nos aeroportos e na Vila Olímpica para receber as delegações “nas melhores condições possíveis”.



Problema identificado

O problema que provocou um apagão cibernético mundial nesta sexta-feira, 19, e perturbações em várias empresas foi "identificado" e está sendo corrigido, anunciou o CEO da CrowdStrike, empresa americana de cibersegurança.⁠

⁠

"A CrowdStrike está trabalhando ativamente com os clientes afetados por uma falha encontrada em uma atualização de conteúdo dos usuários do Windows", escreveu George Kurtz nas redes sociais X e LinkedIn. "Não é um incidente de segurança ou um ataque cibernético. O problema foi identificado, isolado e uma correção foi aplicada”, completou.