Vila Olímpica de Paris abre as portas e recebe os primeiros atletas para as Olimpíadas

A Vila Olímpica dos Jogos de Paris-2024 abriu oficialmente as portas nesta quinta-feira, 18, para receber os primeiros atletas que disputarão o evento esportivo, que começará no dia 26 de julho. Delegações da Colômbia, Tailândia e Austrália foram as primeiras a entrar no complexo.

"Teremos 4 mil funcionários na Vila: os de Paris-2024, das empresas com as quais temos contratos - incluindo as responsáveis pela limpeza e restaurantes -, além de 1.500 voluntários que trabalharão na Vila, principalmente para acompanhar as delegações diariamente", explicou Laurent Michaud, diretor do complexo.

"Será um verdadeiro formigueiro", disse um integrante do movimento olímpico francês. Como país-sede, a França teve a possibilidade de escolher o seu edifício, localizado próximo ao restaurante instalado na Cidade do Cinema, perto da policlínica da Vila.

Os 573 atletas da delegação francesa e os 51 reservas (624 no total) terão uma academia particular de 170 metros quadrados - a Vila tem outra área coletiva - e uma sala conjunta com televisão e jogos.