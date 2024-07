Thiago Monteiro perde para Duje Ajduković e está eliminado do ATP de Bastad

Thiago Monteiro está eliminado do ATP 250 de Bastad, na Suécia Crédito: Johan Lilja/Nordea Open Tennis

A campanha de Thiago Monteiro no ATP 250 de Bastad, na Suécia, chegou ao fim na manhã desta sexta-feira, 19, após ser derrotado por 2 sets a 1 pelo croata Duje Ajdukovi, atual 130º no ranking mundial. O revés impediu o tenista cearense de chegar a sua terceira semifinal de nível ATP na carreira – as outras duas semifinais vieram em 2018, em Quito, e em 2021, em Melbourne. Vindo de uma vitória maiúscula sobre o norueguês Casper Ruud, então atual nono melhor do mundo, Thiago Monteiro foi eliminado nas quartas de final do torneio após perder dois sets pelas parciais de 6/2 e 6/4 e vencer um por 6/4.

Após a vitória sobre o brasileiro, Duje espera o vencedor do duelo entre o experiente e multicampeão Rafael Nadal e o jovem tenista Mariano Navone. Já o cearense tem vaga direta na chave do ATP 250 de Umag, que ocorre na próxima semana, antes das Olimpíadas de Paris 2024.