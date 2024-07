Thiago Monteiro comemora vitória histórica nas vésperas da Olímpiada: "Jogo perfeito"

Atual 85 do mundo, o jogador costuma ter destaque em duelos contra adversários do top-10, tendo obtido inúmeros resultados positivos ao longo de sua carreira

Thiago Monteiro, tenista cearense, conquistou grande vitória diante do norueguês Casper Ruud, nono colocado no ranking mundial e se classificou para as quartas de final do ATP 250 de Bastad, na Suécia, nesta quarta-feira, 17.

Após o confronto, o atleta comentou sobre o triunfo, destacando sua atuação em terras suecas. "Foi uma vitória incrível, joguei um jogo perfeito hoje, um dos melhores da temporada para mim. Muito feliz em vencer um dos melhores da temporada. Agora, é seguir nesse nível para buscar melhores resultados".

Atual 85 do mundo, o jogador costuma ter destaque em duelos contra adversários do top-10, tendo obtido inúmeros resultados positivos ao longo de sua carreira. Somente nesta temporada, foram três vitórias.