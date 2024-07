Equipe de Rayssa Leal tenta liberação do COB para atleta ser acompanhada pela mãe

O estafe da skatista Rayssa Leal enfrenta um impasse com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) sobre a presença da mãe da atleta, Lilian Mendes, nas instalações da Vila Olímpica de Paris. Nas Olimpíadas de Tóquio 2020, Rayssa foi acompanhada pela mãe durante os jogos por ter menos de 14 anos. Agora, com 16 anos de idade, a presença da mãe da atleta como acompanhante não é permitida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

Para os jogos de Paris 2024, Rayssa já conta com o acompanhamento do treinador (que também é seu irmão) e do fisioterapeuta particular. Portanto, para conseguir credenciar Lilian Mendes, seria preciso uma licença de “oficial técnico”. De acordo com o jornalista Demétrio Vecchioli, o COI já confirmou que a credencial não será concedida, pois a medida tiraria o lugar de um profissional na Vila Olímpica.