Nas vésperas dos Jogos Olímpicos, Thiago Monteiro vence Casper Ruud

O tenista cearense Thiago Monteiro avançou para as quartas de final do ATP 250 de Bastad após vencer o segundo maior favorito da competição, o norueguês Casper Ruud, atleta duas vezes vice-campeão do Roland Garros e atual nono colocado no ranking mundial.



Nas vésperas do início das Olimpíadas – que tem abertura marcada para o dia 26 de julho – o número 2 do ranking brasileiro e 85 no ranking geral venceu o europeu com autoridade por 2 sets a 0, conquistando a sua vaga para a próxima fase.



Thiago Monteiro agora se prepara para duelar contra o vencedor da partida entre o russo Pavel Kotov, 60º lugar no ranking mundial, e o croata Duje Ajdukovic, 130º no ranking.