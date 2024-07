Maratonista brasileiro cai no doping e está fora das Olimpíadas de Paris

O maratonista brasileiro Daniel Nascimento, de 25 anos, está fora das Olimpíadas de Paris 2024 após testar positivo no exame antidoping, realizado no começo deste mês. O nome do atleta já consta na lista de suspensos da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) e a punição pode variar de dois a quatro anos.

Segundo o documento oficial da ABCD, Daniel testou positivo para três substâncias proibidas, que são: Drostanolona, Metenolona e Nandrolona, hormônios anabolizantes S1, precursores da testosterona.

O maratonista foi o primeiro brasileiro a conquistar vaga para as Olimpíadas de Paris na maratona masculina, quando atingiu o índice olímpico em Hamburgo, em abril de 2023. No começo do mês de julho, Daniel foi submetido a um teste surpresa, no qual testou positivo para as substâncias ilegais.