Com Rebeca Andrade, Brasil conquista inédita medalha de prata no Mundial de Ginástica Artística

O Brasil somou 165,530 pontos nesta quarta-feira, 4, e ficou atrás apenas dos Estados Unidos. As medalhistas de ouro registraram 167,729 pontos , enquanto a França ficou com o bronze ao somar 164,064 pontos .

As ginastas brasileiras Rebeca Andrade , Flávia Saraiva , Jade Barbosa , Lorrane Oliveira e Júlia Soares conquistaram a medalha de prata por equipes no Campeonato Mundial de Ginástica Artística , realizado em Antuérpia, na Bélgica.

Possibilidade de mais medalhas

As brasileiras ainda podem conquistar mais medalhas, na categoria individual, no Campeonato Mundial de Ginástica Artística. Rebeca Andrade, por exemplo, está na final de três modalidades: barra — atual campeã olímpica —, trave e solo. Flavinha também está na final do solo. Entre os homens, Diogo Soares disputa a decisão do individual geral masculino, enquanto Arthur Nory tenta medalhar na barra fixa.

A disputa do Campeonato Mundial de Ginástica Artística se estenderá até 8 de outubro (domingo).