Mundial de ginástica: Rebeca Andrade supera Simone Biles e é ouro no salto

Pela primeira vez na carreira, a ginasta brasileira Rebeca Andrade venceu a norte-americana Simone Biles e ficou com um ouro. A vitória veio no Mundial da Antuérpia, na Bélgica, na manhã deste sábado. O triunfo foi na final por aparelhos, no salto.

A brasileira já acumulava duas pratas na competição, ambas com Simone Biles no topo do pódio. A primeira foi o histórico vice-campeonato da seleção brasileira, apenas atrás das norte-americanas na final por equipes. A segunda foi o individual geral, com um pódio 100% formado por mulheres negras.