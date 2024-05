Francês Rudy Gobert é eleito 'Jogador Defensivo' do ano na NBA

Pela quarta vez em sua carreira, o pivô do Minnesota Timberwolves, o francês Rudy Gobert, foi eleito Jogador Defensivo da temporada 2023-2024 da NBA, nesta terça-feira (7).

Gobert, de 31 anos, levou o prêmio com 433 pontos somados na eleição, seguido por Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, que ganhou o prêmio de 'Calouro' do Ano, com 245. Em terceiro lugar ficou Bam Adebayo, do Miami Heat, com 91.

Durante a temporada 2023-24, Gobert teve média de 14 pontos, 13 rebotes e dois tocos por jogo.