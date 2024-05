Olimpíadas de Paris: quais países participam dos Jogos Olímpicos

No entanto, não chegou a bloquear a participação de atletas russos – algo que o COI fez no passado, em casos como o do apartheid na África do Sul. Alguns atletas russos poderão participar em Paris, mas como neutros, sem a bandeira russa ou o hino nacional.

“AINs (Atletas Individuais Neutros - como serão identificados) não participarão do desfile das equipes das delegações durante a cerimônia de abertura por serem atletas individuais, mas será dada a eles a oportunidade de vivenciar o evento”, declarou James Macleod, Diretor de Solidariedade Olímpica e Nacional do COI em coletiva em Lausanne, Suíça.

