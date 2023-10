Rebeca Andrade, a ginasta de ouro do Brasil

Antes de chegar ao topo da ginástica artística, Rebeca Andrade percorreu um caminho difícil. Para a sorte do Brasil, ela ela nunca desistiu e agora promete trazer várias medalhas de ouro para o país em sua estreia nos Jogos Pan-Americanos de 2023, em Santiago. A paulista de 24 anos chega à capital chilena como uma das estrelas do evento, com as ausências da americana Simone Biles e da rainha do salto triplo, a venezuelana Yulimar Rojas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Rebeca vem de conquistar cinco das seis medalhas do Brasil no Mundial de Ginástica Artística da Antuérpia: ouro no salto, superando Biles; prata no individual geral, na competição por equipes e no solo; e bronze na trave de equilíbrio.

"E pode vir mais que eu amo, tá? Eu amo! Vem, vem vem. Muito ouro!", prometeu. No Mundial, ela mostrou que seu sucesso durante a pausa de Biles desde os jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, não foi por acaso. "Temos um sentimento que cresce entre as duas para dar o melhor. Adoro tê-la como competidora. É incrível de ver, será extraordinária", disse a estrela americana sobre Rebeca. Mas o caminho para se tornar uma estrela não foi fácil. Nascida em Guarulhos, Rebeca Andrade cresceu em uma casa humilde sustentada sozinha pela mãe, Rosa Santos, empregada doméstica e mãe de oito filhos.

A ginasta de 1,54 metro de altura entrou pela primeira vez em um ginásio aos quatro anos de idade, graças a um projeto social da prefeitura de sua cidade. "A Rebeca chegou com a tia no ginásio, toda tímida. Quando pedi a ela para dar um salto, logo vi um talento incrível, que precisaria ser lapidado. E foi isso o que fizemos com ela", lembrou sua então professora, Mônica dos Anjos, em 2021. Muitas vezes, sua presença nos treinos esteve em risco por falta de dinheiro para o transporte. Mas ao ver sua habilidade, seus irmãos mais velhos se ofereciam para acompanhá-la durante uma caminhada de duas horas.

Não demorou muito para que ela ganhasse o apelido de "Daianinha de Guarulhos", em alusão a Daiane dos Santos, primeira ginasta brasileira a ser campeã mundial (2003) e sua inspiração. Aos nove anos, foi treinar durante uma temporada em Curitiba e, um ano depois, se tornou atleta do Flamengo. "Diziam 'você é doida de deixar sua filha ir embora'. Mas eu tive a sabedoria e a mente aberta para deixá-la seguir seus sonhos", disse sua mãe ao portal UOL.