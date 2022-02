Olimpíadas de Inverno ao vivo hoje, 6; onde assistir e programação dos Jogos

Entre os dias 2 e 20 de fevereiro, Pequim sedia as Olimpíadas de Inverno 2022, com 15 modalidades. A abertura oficial ocorreu na sexta, 4 de fevereiro, no Ninho do Pássaro, em Pequim. O Brasil será representado por 11 atletas na competição. Confira onde assistir ao vivo aos Jogos e programação com dia e horário, além dos atletas brasileiros e últimas notícias sobre a competição.

Sobre o assunto Com cearense, veja a lista de atletas do Time Brasil para Olimpíadas de Inverno

COI revela programa olímpico de 2028 sem boxe e levantamento de peso

Publicada lista com 349 atletas contemplados pelo Bolsa Atleta

Olimpíadas de Inverno 2022 ao vivo: onde assistir aos Jogos?

Rede Globo:

A emissora possui os direitos de transmissão da competição e será o único canal aberto transmitindo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Globoplay:

Os assinantes do serviço de streaming da Globo também terão acesso à transmissão das Olimpíadas de Inverno 2022.

SporTV:

Nos canais fechado o SporTV, SporTV2 e SporTV3, vão exibir mais de 160 horas de transmissão ao vivo em sua programação e contarão com um programa especial diário para a competição.

Olympics.com:



No site oficial dos jogos, também será possível acompanhar a disputa das 15 modalidades das Olimpíadas de Inverno.

Olimpíadas de Inverno 2022: quais os horários dos jogos?

A maioria dos jogos irá acontecer durante a madrugada devido à diferença de 11 horas do fuso horário de Pequim em relação ao horário de Brasília.

Olimpíadas de Inverno 2022: programação do dia de hoje (06/02) e horário

Combinado Nórdico

0:30 - Pista normal/10km Treinamento Oficial 1

Curling

3:05 - Duplas Mistas Round Robin Sessão 11 - Noruega X Suécia

3:05 - Duplas Mistas Round Robin Sessão 11 - Austrália X Suiça

3:05 - Duplas Mistas Round Robin Sessão 11 - Itália X China

3:05 - Duplas Mistas Round Robin Sessão 11 - Canadá X República Tcheca

9:05 - Duplas Mistas Round Robin Sessão 12 - Canadá X Austrália

9:05 - Duplas Mistas Round Robin Sessão 12 - Itália X Suécia

9:05 - Duplas Mistas Round Robin Sessão 12 - Suiça X EUA

9:05 - Duplas Mistas Round Robin Sessão 12 - Noruega X Grã-Bretanha

22:05 - Duplas Mistas Round Robin Sessão 13 - Suiça X Noruega

22:05 - Duplas Mistas Round Robin Sessão 13 - Canadá X Itália

22:05 - Duplas Mistas Round Robin Sessão 13 - EUA X Grã-Bretanha

22:05 - Duplas Mistas Round Robin Sessão 13 - Repúvlica Tcheca X China

Esqui Alpino

22:30 - Slalom Gigante Feminino Percurso 1

Esqui Cross-Country

4:00 - Esquiatlo 15km + 15km Masculino

Esqui Estilo Livre

7:00 - Moguls Feminino Classificação 2

8:30 - Moguls Feminino Final 1

9:05 - Moguls Feminino Final 2

9:40 - Moguls Feminino Final 3

22:30 -Big Air Feminino Classificação Percurso 1

23:15 - Big Air Feminino Classificação Percurso 2

Hóquei no Gelo

5:40 - Rodada preliminar Feminina - Grupo B - China X Japão

10:10 - Rodada Preliminar Feminina - Grupo A - Suiça X EUA

Luge

4:06 - Duplas Treinamento - Percurso 1

5:24 - Duplas Treinamento - Percurso 2

8:30 - Individual Masculino Percurso 3

10:15 - Individual Masculino Percurso 4

Patinação Artística

0:50 - Evento de Equipes - Patinação Individual Masculino - Patinação Livre

22:15 - Eventos de Equipes - Patinação em Pares - Patinação Livre

23:30 - Eventos de Equipes - Dança no Gelo - Dança Livre

Patinação de Velocidade

5:30 - 5000m Masculino

Salto de Esqui

4:00 - Pista Normal Feminino Treinamento Oficial 3

7:00 - Pista Normal Individual Masculino Rodada de Testes para Competição

8:00 - Pista Normal Individual Masculino Rodada 1

9:07 - Pista Normal Individual Masculino Rodada Final

Snowboard

1:30 - Snowboard Slopestyle Masculino Classificação Percurso 1

2:33 - Snowboard Slopestyle Masculino Classificação Percurso 2

Skeleton

22:40 - Femino Treinamento Oficial - Bateria 1

Após 1ª Bateria- Femino Treinamento Oficial - Bateria 2

Olimpíadas de Inverno 2022: quantas e quais as modalidades?

Ao todo, as Olimpíadas de Inverno 2022 irá contar com 15 modalidades de esportes. Veja lista abaixo:

Biatlo

Bobsled

Combinado nórdico

Curling

Esqui alpino

Esqui cross-country

Esqui estilo livre



Hóquei no gelo

Luge

Patinação artística



Patinação de velocidade

Patinação em velocidade em pista curta

Salto de esqui

Skeleton

Snowboard

Olimpíadas de Inverno 2022: conheça os 11 representantes do time Brasil

Esqui cross country

Manex Silva, 19 anos

Naturalidade: Rio Branco, Acre

Altura: 182cm

Peso: 75,5kg

Participações em Olimpíadas de Inverno: estreante

Jaqueline Mourão, 46 anos

Naturalidade: Belo Horizonte, Minas Gerais

Altura: 170cm

Peso: 54kg

Participações em Olimpíadas de Inverno: Turim 2006, Vancouver 2010, Sochi 2018 e PyeongChang 2018

Bruna Moura, 27 anos

Naturalidade: Caraguatatuba, São Paulo

Altura: 165cm

Peso: 57kg

Participações em Olimpíadas de Inverno: estreante

Esqui alpino

Michel Macedo, 23 anos

Naturalidade: Fortaleza, Ceará

Altura: 169cm

Peso: 77kg

Participações em Olimpíadas de Inverno: PyeongChang 2018

Esqui estilo livre

Sabrina Cass, 19 anos

Naturalidade: New Haven, Connecticut - EUA

Altura: 164cm

Peso: 58.9kg

Participações em Olimpíadas de Inverno: estreante

Bobsled

Erick Vianna, 28 anos

Naturalidade: Araraquara, São Paulo

Altura: 190cm

Peso: 103kg

Participações em Olimpíadas de Inverno: PyeongChang 2018

Edson Bindilatti, 42 anos

Naturalidade: Camamu, Bahia

Altura: 190cm

Peso: 104kg

Participações em Olimpíadas de Inverno: Salt Lake City 2002, Turim 2006, Sochi 2014 e PyeongChang 2018

Edson Martins, 32 anos

Naturalidade: Marília, São Paulo

Altura: 190cm

Peso: 98kg

Participações em Olimpíadas de Inverno: Sochi 2014 e PyeongChang 2018

Rafael Souza, 25 anos

Naturalidade: Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

Altura: 182cm

Peso: 98kg

Participações em Olimpíadas de Inverno: PyeongChang 2018

Jefferson Sabino, 39 anos

Naturalidade: Guarulhos, São Paulo

Altura: 192cm

Peso: 106kg

Participações em Olimpíadas de Inverno: estreante

Skeleton

Nicole Silveira, 27 anos

Naturalidade: Rio Grande, Rio Grande do Sul

Altura: 168cm

Peso: 69kg

Participações em Olimpíadas de Inverno: estreante

Tags