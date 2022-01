Primeira brasileira a estrear nas Olimpíadas de Inverno, esquiadora Sabrina Cass chega à China

O Brasil já marca presença em Pequim para a disputa dos Jogos Olímpicos de Inverno. A primeira atleta brasileira a desembarcar para os Jogos de Inverno, nesta quinta-feira, 27, foi Sabrina Cass, que seguiu diretamente para a Vila de Zhangjiakou.

“Eu ainda não acredito que estou aqui. Estou tentando viver cada momento e aproveitar toda essa experiência. É incrível. Nos próximos dias estou animada para explorar a Vila Olímpica, mas, principalmente, quero muito esquiar o percurso dos Jogos Olímpicos que parece ser muito legal! Estou super motivada para começar a treinar e competir”, disse a atleta.

Campeã mundial Júnior em 2019 na prova de moguls no esqui estilo livre quando ainda defendia os Estados Unidos, Sabrina estreou pelo Brasil em novembro do ano passado, com um nono lugar no Aberto de Idre Fjall, na Suécia, e já está classificada para a disputa de sua primeira edição de Jogos Olímpicos aos 19 anos.

Ela será também a primeira brasileira a competir, no próximo dia 3, antes mesmo da Cerimônia de Abertura. A primeira classificatória do esqui estilo livre moguls no Zhangjakou Gent Snow Park está prevista para às 18 horas no horário de Pequim, 7 horas da manhã no horário de Brasília.

O Brasil chegará em peso nos próximos dias à China. Os primeiros atletas do esqui cross country, Jaquline Mourão e Manex Silva, e todos os de gelo, Edson Bindilatti, Edson Martins, Erick Vianna, Rafael Souza e Jefferson Sabino, do bobsled, e Nicole Silveira, do skeleton, chegam no dia 29.

Neste mesmo dia, Eduarda Ribera, convocada para substituir Bruna Moura, também desembarca em Pequim. E o último atleta a chegar à China será Michel Macedo, do esqui alpino, no dia 7 de fevereiro.

