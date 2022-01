Com cearense, veja a lista de atletas do Time Brasil para Olimpíadas de Inverno

Nascido em Fortaleza, Michel Macedo será o representante do Brasil no esqui alpino e disputará os Jogos Olímpicos pela segunda vez; Comissão brasileira terá 11 atletas

O Comitê Olímpico Brasileiro divulgou, nesta segunda-feira, 17, os 11 atletas que irão representar o Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022, que começa no dia 4 de fevereiro. Entre esses nomes, está o cearense Michel Macedo, que será o único brasileiro no esqui alpino.

Michel Macedo tem 23 anos e nasceu em Fortaleza, mas se mudou com a família para Portland, nos Estados Unidos, com apenas três anos. Lá, começou a esquiar nas montanhas, se apaixonou pelo esporte até começar a competir. É a segunda Olimpíada de Michel, que disputou os jogos de 2018 em PyeongChang com apenas 19 anos.

Além de Michel, outros 10 atletas foram convocados pare representar o Time Brasil em Pequim, veja a lista.

Esqui cross country

Manex Silva

Jaqueline Mourão

Bruna Moura

Esqui alpino



Michel Macedo

Esqui estilo livre



Sabrina Cass

Bobsled



Edson Bindillati

Edson Martins

Erick Vianna

Rafael Souza

Jefferson Sabino

Skeleton



Nicole Silveira

Outros dois brasileiros ainda aguardam definição de realocação de vagas e ainda podem entrar nesse grupo. Augustinho Teixeira, do snowboard, e Marina Tuono, no monobob.

