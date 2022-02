Cerimônia de Abertura ao vivo das Olimpíadas de Inverno 2022: onde assistir

A Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno 2022 acontece hoje, sexta-feira, 4 de fevereiro (04/02), no Ninho do Pássaro, em Pequim. O evento está marcado para começar a partir das 9 horas da manhã (horário de Brasília) e, ao todo, 91 Comitês Olímpicos Nacionais irão desfilar pelo Estádio Nacional na 24ª edição da competição.

O evento será transmitido e você pode assistir ao vivo pelo canal fechado SporTV 2 - para clientes com serviço de TV por assinatura.

O evento contará com 3 mil artistas, com cerca de 95% sendo adolescentes. Os brasileiros Jaqueline Mourão, do esqui cross-country, e o capitão seleção de bobsled, Edson Bindilatti, serão os porta-bandeiras da delegação brasileira. Os dois atletas são recordistas em participações olímpicas, ambos com cinco olimpíadas.

Olimpíadas de Inverno 2022: programação para hoje (04/02)

Snowboard



23:45 - Slopestyle - Feminino (Classificatórias)



Patinação artística - Equipes mistas



00:35 - Dança no gelo (Dança rítmica)



02:15 - Duplas mistas (Programa curto)



Hóquei no gelo - Feminino (Fase de Grupos)



01:10 - Dinamarca x China



01:10 - Atletas da Rússia x Suíça



Curling - Duplas Mistas



02:35 - Suécia x Estados Unidos (Rodada 6)



02:35 República Tcheca x Itália (Rodada 6)



02:35 - China x Canadá (Rodada 6)



02:35 - Grã-Bretanha x Austrália (Rodada 6)



22:05 - Suíça x Suécia (Rodada 7)



22:05 - Austrália x Noruega (Rodada 7)

