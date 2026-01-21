Goleiro cearense é campeão mundial da Kings League com a seleção brasileira

O goleiro cearense Esaú Assunção do Nascimento, de 27 anos, foi campeão da Copa do Mundo da Kings League no último domingo, 18, defendendo a seleção brasileira na final contra o Chile, em duelo disputado no Allianz Parque, em São Paulo, diante de 41 mil pessoas. O Brasil venceu por 6 a 2, com direito a participação decisiva do arqueiro alencarino, com defesas que mantiveram o Brasil à frente do placar.

Nascido em Fortaleza, Esaú iniciou no futebol aos 12 anos, nas categorias de base do Maguary. Depois, passou pelo Ceará, onde chegou a disputar três edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Apesar de boas exibições, ele não conseguiu se firmar no futebol de campo e encontrou outra alternativa ainda dentro do esporte.