Goleiro cearense é campeão mundial da Kings League com a seleção brasileira

Goleiro cearense é campeão mundial da Kings League com a seleção brasileiraEsaú Assunção foi destaque na final vencida pelo Brasil, por 6 a 2, diante do Chile
O goleiro cearense Esaú Assunção do Nascimento, de 27 anos, foi campeão da Copa do Mundo da Kings League no último domingo, 18, defendendo a seleção brasileira na final contra o Chile, em duelo disputado no Allianz Parque, em São Paulo, diante de 41 mil pessoas. O Brasil venceu por 6 a 2, com direito a participação decisiva do arqueiro alencarino, com defesas que mantiveram o Brasil à frente do placar.
Nascido em Fortaleza, Esaú iniciou no futebol aos 12 anos, nas categorias de base do Maguary. Depois, passou pelo Ceará, onde chegou a disputar três edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Apesar de boas exibições, ele não conseguiu se firmar no futebol de campo e encontrou outra alternativa ainda dentro do esporte.
A saída do futebol tradicional levou o goleiro ao futebol de sete e ao X1, modalidades nas quais ganhou espaço e reconhecimento nacional. Atuando pela equipe “Tropa do DG”, tornou-se um dos nomes mais conhecidos da posição.
No início de 2025, Esaú recebeu convite para integrar a Loud SC, franquia brasileira da Kings League. A convocação para a seleção veio na sequência. Na Copa do Mundo, o cearense foi titular e peça-chave na campanha do título.
“De forma grandiosa, a Kings League está mudando minha vida. Nunca imaginei viver isso, sentir essa energia e ter novamente um caminho no esporte”, afirmou Esaú.
O que é a Kings League?
Criada por Gerard Piqué, a Kings League reúne atletas, ex-jogadores e criadores de conteúdo em um modelo de futebol 7 com regras próprias e forte apelo digital. O título brasileiro marca a primeira conquista do país na competição.