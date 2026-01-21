Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Goleiro cearense é campeão mundial da Kings League com a seleção brasileira

Goleiro cearense é campeão mundial da Kings League com a seleção brasileira

Esaú Assunção foi destaque na final vencida pelo Brasil, por 6 a 2, diante do Chile
Atualizado às Autor Filipe Vasconcelos
Autor
Filipe Vasconcelos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O goleiro cearense Esaú Assunção do Nascimento, de 27 anos, foi campeão da Copa do Mundo da Kings League no último domingo, 18, defendendo a seleção brasileira na final contra o Chile, em duelo disputado no Allianz Parque, em São Paulo, diante de 41 mil pessoas. O Brasil venceu por 6 a 2, com direito a participação decisiva do arqueiro alencarino, com defesas que mantiveram o Brasil à frente do placar.

Nascido em Fortaleza, Esaú iniciou no futebol aos 12 anos, nas categorias de base do Maguary. Depois, passou pelo Ceará, onde chegou a disputar três edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Apesar de boas exibições, ele não conseguiu se firmar no futebol de campo e encontrou outra alternativa ainda dentro do esporte.

A saída do futebol tradicional levou o goleiro ao futebol de sete e ao X1, modalidades nas quais ganhou espaço e reconhecimento nacional. Atuando pela equipe “Tropa do DG”, tornou-se um dos nomes mais conhecidos da posição.

No início de 2025, Esaú recebeu convite para integrar a Loud SC, franquia brasileira da Kings League. A convocação para a seleção veio na sequência. Na Copa do Mundo, o cearense foi titular e peça-chave na campanha do título.

“De forma grandiosa, a Kings League está mudando minha vida. Nunca imaginei viver isso, sentir essa energia e ter novamente um caminho no esporte”, afirmou Esaú.

Leia mais

O que é a Kings League?

Criada por Gerard Piqué, a Kings League reúne atletas, ex-jogadores e criadores de conteúdo em um modelo de futebol 7 com regras próprias e forte apelo digital. O título brasileiro marca a primeira conquista do país na competição.

Goleiro cearense Esaú Assunção comemora título da Copa do Mundo de Kings League
Goleiro cearense Esaú Assunção comemora título da Copa do Mundo de Kings League Crédito: Caio Veríssimo/Divulgação
Neymar, Esaú Assunção e Kaká na final da Copa do Mundo de Kings League
Neymar, Esaú Assunção e Kaká na final da Copa do Mundo de Kings League Crédito: Divulgação/Arquivo pessoal
Esaú Assunção e Ronaldo Fenômeno na final da Copa do Mundo de Kings League
Esaú Assunção e Ronaldo Fenômeno na final da Copa do Mundo de Kings League Crédito: Divulgação/Arquivo pessoal

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar