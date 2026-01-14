Verstappen revela como era a convivência com Schumacher

Verstappen revela como era a convivência com Michael Schumachercom Michael Schumacher. O ex-piloto de Fórmula 1 que fez história ao lado de seu pai, Jos Verstappen
O piloto Max Verstappen relembrou detalhes de sua convivência com Michael Schumacher durante a infância. O lendário piloto alemão foi colega de equipe de Jos Verstappen, pai de Max, o que aproximou as duas famílias fora das pistas.
O vínculo entre os Schumacher e os Verstappen começou na temporada de Formula 1 de 1994, quando Jos e Michael correram juntos pela Benetton. Os dois mantiveram o contato por muitos anos.
Em entrevista ao portal suíço Blick, o tetracampeão da Red Bull compartilhou que chamava o ídolo de "Tio Michael". O pequeno Max frequentemente visitava Shumacher no paddock, um área reservada para carros e equipes durante as corridas. "Chegamos até a passar algumas férias juntos", destacou o holandês.
Verstappen descreve o ex-piloto como alguém que trabalhava incansavelmente. "Para ele, só a vitória importava, não importava como fosse alcançada". O atual campeão mundial também traçou um paralelo entre suas personalidades:
"Na pista, ele era, assim como eu, totalmente focado. Mas em casa, cuidava da família e dava a atenção que ela merecia", afirmou.
Desde o acidente de esqui nos Alpes Franceses em 2013, Schumacher vive recluso em sua casa na Suíça, sob cuidados médicos intensivos e rigorosa privacidade familiar.
Amizades no paddock e Gabriel Bortoleto
Ao ser questionado sobre a possibilidade de fazer amizades no paddock, Max foi sincero, "quanto mais você ganha, menos pilotos você encontra facilmente no paddock".
Apesar disso, o holandês mencionou o brasileiro Gabriel Bortoleto, piloto da Sauber, destacando a boa relação entre eles.
"Nós já pilotamos várias corridas de simulador na mesma equipe. Além disso, eu o ajudei um pouco na Fórmula 3 e na Fórmula 2 anteriormente”, compartilhou.