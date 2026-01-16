Tenista dos EUA quebra recorde ao disputar o Australian Open

Por que Venus Williams e outros atletas atuam por mais tempo?Aos 45 anos, tenista americana ainda joga em alto nível e será a mulher mais velha a jogar no Australian Open. Por que atletas de elite estão conseguindo atuar além dos 40 anos?
A tenista Venus Williams tem consistentemente quebrado recordes e barreiras ao longo de sua carreira de 32 anos, com cinco medalhas olímpicas, sete títulos de Grand Slam em simples e 14 títulos de Grand Slam em duplas com sua irmã, Serena.
Este mês, ela adicionará mais um recorde e quebrará mais uma barreira, tornando-se a mulher mais velha a jogar no Australian Open, que começa no próximo domingo (18/01) em Melbourne, na Austrália.
Aos 45 anos, Williams, convidada para o torneio, é 27 anos mais velha que a jogadora mais jovem na chave feminina, a também americana Iva Jovic. Quando Jovic, de 18 anos, nasceu, em 2007, Williams já havia conquistado quatro títulos de Grand Slam em simples.
A irmã mais velha de Selena Williams diz que o que a motiva é o amor pelo esporte e não a ideia de aumentar sua lista de conquistas e que manter sua agenda, apesar dos intervalos entre os torneios, contribuiu para sua longevidade.
“Parei de correr longas distâncias há alguns anos. Essa é a única coisa que mudou”, disse ela antes de um torneio preparatório na Nova Zelândia.
“Mas, fora isso, mantive uma rotina semelhante. Mesmo durante todos os anos em que não estava jogando, eu sempre ia à academia como se tivesse uma partida no dia seguinte, então isso me ajuda sempre que volto a jogar. Volto em forma. Volto forte, sem perder o ritmo.”
Quarentões, mas com garra
Embora atletas de elite competindo aos 40 anos ou mais não seja tão incomum em determinados esportes, atletas de elite em esportes exigentes parecem hoje ser capazes manter uma carreira mais longeva do que era possível tempos atrás.
LeBron James, 41, ainda joga basquete em alto nível; Cristiano Ronaldo provavelmente jogará a Copa do Mundo de Futebol de 2026 aos 41 anos; e o ex-capitão da seleção indiana de críquete, MS Dhoni, deve participar novamente da Primeira Liga Indiana (IPL) deste ano, aos 44 anos.
“O envelhecimento populacional não está apenas aumentando a idade média dos cidadãos, mas também a dos atletas de elite”, diz o pesquisador Rafal Chomik, do Centro de Pesquisa sobre Envelhecimento Populacional (Cepar) da Universidade de Nova Gales do Sul (UNSW), em Sydney, na Austrália.
“Há várias explicações prováveis, incluindo avanços na ciência do esporte, inovação em equipamentos e regimes de treinamento específicos para cada modalidade, mas também há tendências sociais mais amplas que combinam inovações médicas e melhores hábitos de saúde e que nos levam a viver vidas mais longas e saudáveis”, diz Chomik.
O Cepar realizou um estudo sobre a idade dos atletas olímpicos nos Jogos de Tóquio em 2021. O estudo constatou que a média etária dos atletas olímpicos aumentou dois anos, de 25 para 27, entre 1992 e 2021, com a idade mediana (que divide ao população ao meio, entre a metade mais nova e a mais velha) subindo de 23 para 25 anos.
A tendência continuou em Paris 2024, com a média etária pouco acima de 27 anos e a idade mediana não muito atrás, em 26,6 anos.
Potência diminui primeiro
Mas os esportes não são iguais nesse aspecto. A competidora mais velha em Paris foi a amazona australiana Mary Hanna, com 70 anos. A média de idade dos competidores nessa modalidade em Paris era de 39,5 anos, enquanto a ginástica rítmica apresentou a menor média, de 20,44 anos.
Outro estudo, conduzido ao longo de 47 anos pelo Instituto Karolinska, na Suécia, e divulgado no mês passado, constatou que “o condicionamento físico e a força começam a declinar já aos 35 anos” e que o aumento da prática de exercícios não altera a idade do pico de desempenho num determinado esporte.
“Parece que perdemos potência, medida pela capacidade de salto em nosso estudo, numa idade mais precoce do que resistência e força”, disse Maria Westerstahl, autora principal do estudo.
“Uma explicação possível é que o tipo de célula muscular explosiva (fibras musculares tipo 2) parece ser o mais vulnerável à falta de exercícios ou ao próprio envelhecimento. No entanto, não sabemos o porquê, então a razão exata requer mais estudos”, continuou.
Vencer é mais difícil com a idade
Isso explica em grande parte por que nomes como Williams, James e Ronaldo são exceções nos escalões superiores de esportes onde a força importa, enquanto modalidades como hipismo, boliche ou dardos têm atletas na faixa dos 40, 50 anos ou até mais competindo no nível de elite.
“Dardos não é um esporte em que você precisa ser muito forte. Tudo o que você precisa é basicamente ser saudável”, diz o jogador de dardos Paul Lim, o mais velho a vencer uma partida no Campeonato Mundial deste ano, aos 71 anos. “A idade ativa nos dardos será maior do que em muitos outros esportes.”
Embora Lim tenha vencido uma partida, o título foi conquistado pelo prodígio de 18 anos Luke Littler.
Realisticamente, vencer uma ou duas partidas, em vez de seu primeiro título em simples do Australian Open, pode ser tudo o que Williams consiga em Melbourne.
“Se você observar as listas dos cem melhores tenistas dos últimos 30 anos, tanto no masculino quanto no feminino, a idade máxima parece não ultrapassar os 40 anos”, disse Chomik. “Talvez a diferença esteja entre participar e vencer.” (Por Matt Pearson / DW)