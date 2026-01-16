Tenista dos EUA quebra recorde ao disputar o Australian Open

Venus Williams jogou pela primeira vez no Australian Open em 1998 e retorna neste ano / Crédito: Reprodução / Instagram @venuswilliams

A tenista Venus Williams tem consistentemente quebrado recordes e barreiras ao longo de sua carreira de 32 anos, com cinco medalhas olímpicas, sete títulos de Grand Slam em simples e 14 títulos de Grand Slam em duplas com sua irmã, Serena. Este mês, ela adicionará mais um recorde e quebrará mais uma barreira, tornando-se a mulher mais velha a jogar no Australian Open, que começa no próximo domingo (18/01) em Melbourne, na Austrália.

Aos 45 anos, Williams, convidada para o torneio, é 27 anos mais velha que a jogadora mais jovem na chave feminina, a também americana Iva Jovic. Quando Jovic, de 18 anos, nasceu, em 2007, Williams já havia conquistado quatro títulos de Grand Slam em simples. A irmã mais velha de Selena Williams diz que o que a motiva é o amor pelo esporte e não a ideia de aumentar sua lista de conquistas e que manter sua agenda, apesar dos intervalos entre os torneios, contribuiu para sua longevidade. “Parei de correr longas distâncias há alguns anos. Essa é a única coisa que mudou”, disse ela antes de um torneio preparatório na Nova Zelândia. A tenista Venus Williams tem consistentemente quebrado recordes e barreiras ao longo de sua carreira de 32 anos Crédito: Reprodução / Instagram @venuswilliams

“Mas, fora isso, mantive uma rotina semelhante. Mesmo durante todos os anos em que não estava jogando, eu sempre ia à academia como se tivesse uma partida no dia seguinte, então isso me ajuda sempre que volto a jogar. Volto em forma. Volto forte, sem perder o ritmo.” Quarentões, mas com garra Embora atletas de elite competindo aos 40 anos ou mais não seja tão incomum em determinados esportes, atletas de elite em esportes exigentes parecem hoje ser capazes manter uma carreira mais longeva do que era possível tempos atrás. LeBron James, 41, ainda joga basquete em alto nível; Cristiano Ronaldo provavelmente jogará a Copa do Mundo de Futebol de 2026 aos 41 anos; e o ex-capitão da seleção indiana de críquete, MS Dhoni, deve participar novamente da Primeira Liga Indiana (IPL) deste ano, aos 44 anos.

Cristiano Ronaldo pretende jogar a próxima Copa, quando terá 41 anos. Na foto, o jogador, durante partida de estreia de Portugal na Eurocopa Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP "O envelhecimento populacional não está apenas aumentando a idade média dos cidadãos, mas também a dos atletas de elite", diz o pesquisador Rafal Chomik, do Centro de Pesquisa sobre Envelhecimento Populacional (Cepar) da Universidade de Nova Gales do Sul (UNSW), em Sydney, na Austrália.