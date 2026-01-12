Invicto, Norde Vôlei vai encarar o Praia Grande/SP de olho na liderança da Superliga B

Com 100% de aproveitamento na Superliga B 2025/2026, o Norde Vôlei segue firme na briga pelas primeiras posições da competição nacional. Na última quinta-feira, 8, a equipe cearense manteve a invencibilidade ao vencer o Araucária Vôlei/PR por 3 sets a 1, em um Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza (CE). As parciais foram de 25 x 23, 30 x 28, 18 x 25 e 26 x 24.

Com o resultado, o time comandado por Marcelo Negrão chegou aos 14 pontos em cinco partidas disputadas, mantendo os 100% de aproveitamento e ocupando a segunda colocação da tabela. A liderança é do Montes Claros Vôlei/MG, que também está invicto, mas leva vantagem no saldo de sets após vencer o Mogi Vôlei/SP por 3 a 0 na rodada.